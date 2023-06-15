شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع 55 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالعاصمة السعودية الرياض، حيث حضر ممثلا عن الغرفة عماد الزيد المدير العام المساعد، وفراس العودة المدير العام المساعد.



وقد سلط الاجتماع الضوء على العديد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي ومنها الاطلاع على تقرير متابعة وتوصيات الاجتماع 54 للجنة القيادات التنفيذية، إضافة إلى قرارات الاجتماع 61 لمجلس الاتحاد.



كما استعرضت اللجنة مشروع التقرير السنوي للعام 2022 لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تضمن العديد من الفعاليات ذات المردود الإيجابي على القطاع الخاص الخليجي بالتعاون مع عدد من الهيئات الخليجية والعربية والدولية.



بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد بالعديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمانة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجي.



كما أكدت لجنة القيادات التنفيذية على الاستعداد الدائم للاتحاد لوضع البرامج التي تسهم في التكامل الاقتصادي الخليجي، والسعي الى تذليل كل العوائق التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس، وفي نهاية الاجتماع تم الاطلاع على جدول أعمال الاجتماع المقبل رقم 62 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية.