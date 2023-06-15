أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم د. ريم الرضوان أمس الأربعاء عن إقامة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية.



وقالت الرضوان لـ(كونا) ان هذا الاحتفال يأتي تكريما للمتبرعين المتميزين والجهات المتميزة في تنظيم حملات التبرع بالدم والجهات ذات المسؤولية المجتمعية.



ولفتت الى ان إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة جمعت العام الماضي أكثر من 85 ألف كيس دم و7500 من أكياس الصفائح الدموية من خلال تبرعات المواطنين والمقيمين من أكثر من 75 جنسية لتبلغ نسبة تبرع المواطنين 56% ونسبة المقيمين 44%.



وأوضحت ان الكويت تشارك في 14 يونيو من كل عام باحتفالات منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يقام هذا العام تحت شعار «تبرع بالدم والبلازما وكن سخيا في مشاركة الحياة».



وأضافت أن حملة هذا العام تركز على المرضى المحتاجين إلى دعم نقل الدم مدى الحياة مبينة أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه كل فرد من خلال التبرع الثمين بالدم أو البلازما.



وأشارت الى ان الحملة تسلط الضوء أيضا على أهمية التبرع بالدم أو البلازما بانتظام لضمان توفير إمدادات مأمونة ومستدامة للدم ومشتقاته في جميع أنحاء العالم حتى يتسنى لجميع المرضى المحتاجين الحصول على العلاج في الوقت المناسب.



ولفتت د. الرضوان الى أن بنك الدم المركزي حاصل على الاعتراف الدولي من منظمة بنوك الدم الأميركية منذ عام 1989 بسبب تحقيقه أعلى معايير الجودة في خدمات نقل الدم كما يعد الوحيد عربيا الذي تم الاعتراف به لتطبيقه أربعة معايير عالمية وهي معايير المختبرات المرجعية ونقل الدم والتبرع بالدم والمختبرات الجينية.