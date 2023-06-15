بتوجيهات من وزير الصحة د. أحمد العوضي، افتتحت وزارة الصحة صباح أمس عيادات العيون التخصصية في مركز منطقة سلوى الصحي التخصصي، وذلك بحضور مدير منطقة حولي الصحية د.عبدالعزيز الفرهود، ورئيس الرعاية الأولية في منطقة حولى الصحية د.وفاء البدر، ورئيس مجلس أقسام العيون د.أحمد الفودري.



ويأتي افتتاح هذه العيادات استكمالا لما شهدته مختلف أقسام العيون في كل المستشفيات العامة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية من توسعة وتشغيل غرف عمليات جديدة خلال الفترة الماضية، تخفيفا للضغط عن مركز البحر للعيون، وتسهيلا على المرضى، وتقليلا لفترة الانتظار.



هذا، وتتوزع عيادات العيون التخصصية في مختلف المناطق الصحية لتقديم الخدمة عبر الأقسام والعيادات الخارجية للعيون في المستشفيات العامة، إضافة إلى تقديم الخدمة في منطقة الصباح التخصصية عبر مركز البحر للعيون.