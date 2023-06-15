أسامة دياب



أوضح السفير العماني لدى البلاد د.صالح الخروصي ان مشاركة سفارة سلطنة عمان في اليوم العالمي للتبرع بالدم تأتي تأكيدا على الدور المجتمعي للسفارة ولنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم كمسألة حيوية، من خلال قيام موظفي السفارة وأبناء الجالية بالتبرع في اليوم العالمي للتبرع بالدم.



وأشار الخروصي، في تصريحات للصحافيين على هامش حملة التبرع بالدم التي نظمتها السفارة العمانية لموظفيها وأبناء الجالية صباح أمس في بنك الدم، إلى ان السلطنة تولي اهتماما كبيرا بهذا اليوم، كما تحرص الخارجية العمانية على حث جميع بعثاتها في الخارج على المشاركة بإيجابية في مختلف الفعاليات المجتمعية، لافتا إلى ان التبرع بالدم عمل جليل يسهم في انقاذ الكثير من الأرواح البريئة نظرا للطلب المتزايد الكبير في المؤسسات الطبية على الدم بسبب كثرة الحوادث والأمراض.



وأضاف ان الديبلوماسية لا تنحصر على الأمور السياسية والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات ولكنها تشمل أيضا الجوانب الانسانية والمجتمعية، مثمنا جهود القائمين على بنك الدم الكويتي لما قدموه من تسهيلات لنجاح هذه الفعالية، كاشفا عن مشاركة 12 موظفا من طاقم السفارة وعدد من أبناء الجالية في هذه الحملة.



وفي رده على سؤال بشأن الاجتماع التنسيقي الثاني لسفراء دول مجلس التعاون، قال ان الاجتماع سيعقد يوم الأحد المقبل 18 يونيو الجاري ويأتي من منطلق ترؤس سلطنة عمان للدورة الحالية لقمة دول مجلس التعاون ويهدف إلى تنسيق الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين دول المجلس وبعثاتها.