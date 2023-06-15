خالد العتيبي: على رئيس الوزراء اختيار فريق وزاري قوي بعيداً عن المحاصصة أو الحسابات السياسية

ماجد المطيري: المرحلة الحالية مفصلية وتستحق منا جميعاً التكاتف لإنجاز متطلبات المواطنين

عبدالكريم الكندري: مطلوب من رئيس الوزراء التعاون مع البرلمان وبرنامج حكومي قابل للتطبيق

جراح الفوزان: مطلوب في المرحلة القادمة وزراء سياسيين قادرين على التعاون مع المجلس

عبدالله فهاد: ما بيننا وبين رئيس الوزراء تشكيل حكومة رجالات دولة والنهوض بالطموحات

بدر نشمي العنزي: بوابة الإنجاز تكمن في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية



سلطان العبدان - بدر السهيل



عبدالعزيز المطيري



بارك عدد من أعضاء مجلس الأمة لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تكليف القيادة السياسية له رئاسة مجلس الوزراء وترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، مطالبين سموه باختيار وزراء أقوياء رجال دولة قادرين على قيادة البلد.



وشددوا على ضرورة تحقيق التعاون مع مجلس الأمة لتلبية متطلبات الشعب الكويتي الذي ترجم خياراته من خلال مجموعة من المصلحين أوصلهم إلى قبة البرلمان.



ودعا النواب إلى ضرورة وضع برنامج عمل حكومي واقعي وملموس يلبي طموحات المواطنين ويحقق تطلعاتهم ويكون قابلا للتنفيذ محدد المدة الزمنية.



وفي البداية، قال النائب خالد العتيبي إن الشعب الكويتي ينتظر الكثير من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد الأمر الأميري بتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء.



وأضاف العتيبي انه على رئيس الوزراء اختيار فريق وزاري قوي بعيدا عن المحاصصة أو الحسابات السياسية الضيقة على حساب الوطن، مؤكدا ضرورة التعامل مع مطالب الشعب الكويتي، وعدم الوقوع في أخطاء الماضي وأهمها استنزاف الوقت دون تحقيق ما هو مأمول من الحكومة من مطالب شعبية.



من جهته، طالب النائب د.عبدالكريم الكندري من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ضرورة اختيار وزراء يضعون الشعب نصب أعينهم، وتبني برنامج عمل حكومي قابل للتطبيق يلبي احتياجات الشعب الكويتي.



وقال الكندري خلال تصريح بعد الأمر الأميري بتكليف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء: «على رئيس الوزراء محاربة الفساد الذي أضاع حقوق الشعب الكويتي، بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع البرلمان الذي جاء ممثلا للشعب، وسيكون الشعب خير حصن لرئيس الوزراء إذا حقق ذلك، داعيا الله تعالى ان يعين سمو رئيس الوزراء على حمل الأمانة.



من جانبه، بارك النائب ماجد المطيري، لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.



‏وأضاف ان هذه المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ الكويت تستحق منا جميعا التكاتف من أجل إنجاز المشاريع والقوانين الخاصة بالمواطنين والتي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه لهم».



من ناحيته، قال النائب م.عبدالله فهاد العنزي مخاطبا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح «سمو رئيس الوزراء المكلف.. ‏نبارك لكم ثقة القيادة السياسية ‏ونذكر بما سبق أن قلناه لك ان الذي بيننا وبينك هو تشكيل حكومة من رجالات الدولة، والذي بيننا وبينك هو التصدي لمحور الفساد، وأن الذي بيننا وبينك هو النهوض بطموحات المواطنين والارتقاء بها».



وقال النائب جراح الفوزان: «نبارك لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الثقة السامية بتكليفه رئيسا للوزراء، ملتزمون بما طرحناه في الحملة الانتخابية بأن التعاون يبدأ من تشكيل حكومة قوية من رجالات دولة بعيدة عن المحاصصة والترضيات، واختيار وزراء قادرين على النهوض في البلد ووزراء سياسيين قادرين على التعاون مع المجلس».



من ناحيته، قال النائب بدر نشمي العنزي: «نبارك لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تجديد الثقة الأميرية السامية بتعيينه رئيسا للوزراء، سائلين الله عز وجل أن يعينه على أمانة حماية الدستور وإدارة البلاد لما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق طموحات الشعب».



وقال نشمي في تصريح صحافي: «نمر بمرحلة حساسة لا تقبل المجاملة فالمواطن مل الوعود والأقوال وينتظر الوفاء والأفعال، والتي تبدأ باختيار الوزراء بمعيار الكفاءة والنزاهة لانتشال البلد من حالة الركود إلى الإنجاز والتنمية وأن يسود نهج الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين لتحقيق أولويات المواطن من رفاهية وتحسين للمعيشة وارتقاء بالتعليم والصحة والانتهاء من ملف العفو ومباشرة الإصلاح السياسي، لنصل إلى نهضة تسمو بالوطن والمواطن».



وأضاف ان بوابة الإنجاز تكمن في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويستهل التعاون بينهما عن طريق تقديم الحكومة لبرنامجها التنموي برؤية وجداول زمنية واضحة ومحددة بعيدا عما كان يحدث في السابق من كلام إنشائي، لنصل إلى المبتغى الأسمى في النهضة والتنمية.