أسامة أبوالسعود



بحضور وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف، نظمت وزارة العدل ورشة عمل لقياديي الوزارة وفرق العمل والجهات التابعة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية استعدادا لإطلاق منصة «تواصل» المرتقب.



من جانبها، أوضحت د.أحلام عبدالعزيز المويل رئيس لجنة تطبيق سهل في وزارة العدل في كلمتها الافتتاحية مساعي منصة «تواصل» ومن أبرزها إتاحة تقديم الشكاوى والمقترحات والاستفسارات بكل شفافية وحيادية وعدالة، كما تطرقت لأهداف المنصة ومنها الاستفادة من التغذية الراجعة للطلبات والتحسين والتطوير المستمر، وذلك سعيا إلى محورة العمل الحكومي حول المواطن وتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.



وبعد إلقائها للكلمة الافتتاحية قامت المويل بالرد على كل الأسئلة والاستفسارات المقدمة من الحضور بخصوص إطلاق المنصة وكيفية استخدامها إلكترونيا، موضحة أهميتها الكبيرة في مجال تقديم خدمة افضل للمراجعين وحل مشاكلهم.



شارك في هذه الورشة 8 قطاعات من وزارة العدل بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.