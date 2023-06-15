القنصل المطيري: مكتب في مكة وآخر في مطار الملك عبدالعزيز لمواجهة وحل أي صعوبات قد تواجه الحجاج الكويتيين



أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد أنه جرى تسخير جميع الإمكانات لخدمة الحجاج القادمين من الكويت.



وقال الشيخ صباح في تصريح لـ «كونا» إن السفارة في الرياض والقنصلية في جدة تعملان بشكل دؤوب من أجل تسهيل أداء فريضة الحج للكويتيين.



وأضاف أن السفارة حريصة جدا على أن يلقى الحجاج كل سبل الراحة أثناء أداء فريضة الحج، مبينا أن الحجاج الكويتيين محل اهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد وكذلك متابعة كريمة من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.



وذكر أن وزارة الخارجية ممثلة بالوزير الشيخ سالم العبدالله على اطلاع دائم وتواصل مستمر للوقوف على استعدادات وجاهزية البعثة الديبلوماسية في موسم الحج.



ودعا الشيخ صباح المواطنين الكويتيين في المملكة إلى عدم التردد في التواصل مع السفارة أو القنصلية في جدة عند مواجهة أي طارئ.



ورفع الشيخ صباح أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان على ما تقدمه السعودية من خدمات وتسهيلات عالية المستوى لقاصدي بيت الله الحرام.



من جهته، أكد قنصلنا العام للكويت في جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري أن منتسبي القنصلية الكويتية في جدة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد من أجل تسهيل أداء مناسك الحج للمواطنين الكويتيين.



وأشـــاد المـطـيــــري بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها جميع اللجان التابعة لبعثة الحج الكويتية برئاسة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتذليل أي عقبة قد تواجه الحجاج الكويتيين، مشيرا إلى أن هذه البعثة لا تدخر جهدا في توفير جميع سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وضمان تقديم الخدمات الراقية من جانب حملات الحج الكويتية.



وأضاف المطيري أن قنصليتنا في جدة قامت بإنشاء لجان تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة من أجل التواصل المستمر مع بعثة الحج الكويتية وجميع الحجاج القادمين من الكويت.



وأشار في هذا الصدد إلى أن القنصلية أنشأت أيضا مكتبا في مكة ومكتبا آخر في مطار الملك عبدالعزيز من أجل مواجهة وحل أي صعوبات قد تواجه الحجاج الكويتيين بجانب عملها بالنشاط المعتاد للقنصلية المتضمن الاهتمام بالمواطنين الكويتيـيــن المتواجديــن بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.



وذكر المطيري أن جميع كوادر القنصلية ستكون في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من الكويت مبينا أن القنصلية الكويتية في جدة خصصت هاتفا للطوارئ رقمه (00966535571133) من أجل التدخل الفوري للتعامل مع جميع المشاكل المحتملة التي قد تواجه قاصدي الحرمين الشريفين القادمين من الكويت.



ودعا المطيري جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن المملكة العربية السعودية والتركيز على أداء شعائر الحج فقط.