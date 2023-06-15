عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان على ضرورة الالتزام باستخدام شاشة مباشرة العمل في نظام سجل الطالب وادراج بيانات المعلم في نظام البصمة.



وقال السلطان في نشرة اصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: نظرا لأهمية إثبات مباشرة العمل للمعلم المعين أو المنقول في مركز العمل وتأثيره المباشر على البيانات، وعليه برجاء الإيعاز لكل المدارس بضرورة الالتزام باستخدام قائمة الموظفين، تعديل بيانات الموظفين، نظام سجل المعلم، مباشرة العمل وذلك لإدخال مباشرة المعلم ليتسنى عمل الآتي: إدراج اسم المعلم وبياناته في نظام البصمة، إدراج بيانات المعلم في نظام MS-Teams المرتبط مباشرة بنظام سجل المعلم، تمكين المعلم من الدخول على الخدمات الإدارية الخاصة به على موقع وزارة التربية، تعديل بيانات المشغول الفعلي للمدرسة في نظام الميزانية.



وكانت وزارة التربية قد أعلنت سعيها لتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة البصمة 2800 جهاز وملحقاتها لما يفوق 900 مدرسة موزعة في جميع أنحاء الكويت والقيام بعملية تبصيم أكثر من 90000 موظف تمهيدا لتطبيق نظام البصمة في العام الدراسي المقبل في حال الانتهاء من عملية التركيب.