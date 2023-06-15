شارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الدورة الـ 32 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب بأكثر من 300 عنوان من مختلف إصداراته، مثل مجلة العربي وعالم الفكر وعالم المعرفة وإبداعات عالمية وثقافة عالمية والمسرح العالمي.



وذكر المجلس في بيان صحافي أنه شارك أيضا بكتب التراث وعدد من الإصدارات الخاصة التي قام بطباعتها لمؤلفين كويتيين.



وأضاف ان الأمين العام المساعد لقطاع المالية والإدارية في المجلس الوطني سهام العازمي مثلت وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت في المعرض.



ونقل البيان عن مدير إدارة معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي تأكيده حرص المجلس على التواجد في معارض الكتب الخليجية والعربية لإبراز الدور الثقافي والحضاري للكويت وللتواصل مع الجمهور لاطلاعه على آخر ما توصل له النتاج الثقافي والفكري.



وقال العنزي: «تشرفنا بزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لجناح المجلس الوطني، حيث أبدى إعجابه بالجناح ومشاركة الكويت التي تحظى بمكانة ثقافية مرموقة بالمنطقة العربية وحرض الجمهور القطري على اقتناء كل ما هو جديد من إصدارات المجلس».



يذكر أن فعاليات الدورة الـ 32 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب انطلقت أول من أمس تحت شعار «بالقراءة نرتقي» في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 500 ناشر من 37 دولة.



وتعتبر هذه النسخة التي تستمر حتى 21 الجاري أكبر نسخ المعرض، حيث تشارك فيها المئات من دور النشر المحلية والعربية والدولية مع تسجيل نحو 180 ألف عنوان و750 ألف كتاب.