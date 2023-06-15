عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة الثانوية العامة تقديم اختبارات نهاية العام الدراسي، حيث أدى طلبة الأدبي امتحان قضايا البيئة والتنمية المعاصرة، بينما قدم طلبة العلمي اختبار الأحياء وسط أجواء مريحة وفرتها وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والادارات المدرسية.



وواصل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني جولاته التفقدية لعدد من المدارس ولجان اختبارات الصف الثاني عشر للاطمئنان على عملية سير الاختبار فيها وتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة لأبنائه الطلبة.



من جانب آخر، وتحت رعاية مدير الشؤون التعليمية بالإنابة بمنطقة العاصمة التعليمية متعب العتيبي، أقام توجيه العلوم الحفل الختامي لأنشطته تحت عنوان «تميز وإبداع» في مسرح أكاديمية الموهبة المشتركة بنين، وألقى راعي الحفل مدير الشؤون التعليمية بالإنابة بمنطقة العاصمة التعليمية متعب العتيبي في البداية كلمة ذكر فيها أن النجاح ينطلق دائما من المميزين من الطلبة والمعلمين والموجهين، مثمنا جهود الموجهين والقائمين على الحفل، أعقبتها كلمة للموجه الفني الأول للعلوم بالإنابة بمنطقة العاصمة التعليمية سهام القبندي قدمتها بتقنية الذكاء الاصطناعي.



وأكدت خلالها أن الرؤية حول نظام تعليمي ذي جودة عالية وكوادر تملك معارف ومهارات تكنولوجية تتفق مع المستجدات العالمية والتعليمية والاقتصادية، لافتة الى أن النظام التعليمي أمر واقع يتم غرسه في المتعلمين والمعلمين للوصول بإنجازاتهم وطموحهم إلى العالمية، وذلك ما تحقق فيما حصده الطلاب من إنجازات ومراكز خليجية ودولية.



وأشارت القبندي إلى ان الاحتفال بإنجازات الطلبة يقدم الحافز المعنوي للاستمرار في تحقيق التميز، معربة عن تقديرها لرعاة الحفل والحضور وأولياء الأمور.



وتضمن الحفل فقرات عدة، شملت فيلما قصيرا لنتائج المسابقة العلمية وآخر لإنجازات طلبة منطقة العاصمة التعليمية، ثم فيلما قصيرا للمكرمين من رؤساء الأقسام والمعلمين والمحضرين، أعقبها تكريم الرعاة والمعلمين والطلبة.