ندى أبو نصر



وقّع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اتفاقية تعاون مع منصة (أعناب) السعودية لإطلاق برنامج التطوير المهني للمعلمين في الكويت بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة (هارفارد) الأميركية.



وقال المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني في مؤتمر صحافي للاعلان عن توقيع الاتفاقية إن برنامج التطوير المهني للمعلمين هو برنامج يقدم دورات معتمدة باللغة العربية.



وأوضح الديحاني أن قسم التعليم المهني بالجامعة (هارفارد) الأميركية يخدم أكثر من 16 ألف مختص في التعليم حول العالم وإعداد القادة في مجال التعليم وإتاحة فرص النجاح لتطوير لجميع الطلاب.



وأضاف أن التعاون مع منصة أعناب يمثل فرصة مهمة لتعزيز التنمية المهنية للمعلمين في الكويت وتوفير فرص تعليمية متميزة تعكس أحدث الأساليب التعليمية الحديثة ما يؤدي لإثراء روح الموهبة والإبداع من قبل المعلمين إلى طلبتهم في المراحل التعليمية المختلفة.



وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق الهدف المشترك بتعزيز ثقافة الابداع والتكنولوجيا الحديثة في المجتمع الكويتي، إذ يعد أيضا قيمة مضافة للمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية.



ولفت الديحاني إلى سعي المركز المتواصل لتوفير كل الإمكانات المتاحة لدعم وتشجيع روح الموهبة والإبداع في القطاع التعليمي في البلاد، معربا عن شكره للقائمين على منصة أعناب لجهودهم الحثيثة في انجاح هذا التعاون الاستراتيجي.



من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنصة (أعناب) د. منيرة جمجوم في المؤتمر الصحافي إن المنصة تؤمن بأن المعلم هو العامل الأكثر أثرا على تحسين تعلم الطالب، معربة عن سعادتها بهذا التعاون مع المركز.



وأضافت جمجوم أن هذا التعاون يتضمن دورتين رئيسيتين هما (دورة التفكير المرن) و(دورة مستويات المساعدة) وذلك لتدريب 100 معلم مرشح من الكويت على برامج جامعة هارفارد العالمية على منصة أعناب والمترجم والمعتمد باللغة العربية.



وبينت أنه سيتم تحديد شروط الالتحاق بالبرنامج وتسجيل المستوفين لتلك الشروط، كما ستتم إدارة المشروع بشكل متكامل وتقييم الأثر الذي ستحققه هذه الدورات المدرسية على قدرات المعلمين.