عاطف رمضان



قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة من الضاحية N3 في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 305 قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 22 نوفمبر 2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 15 و18 يونيو وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 19 منه واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 21 يونيو.



وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع يجب عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت الى ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، لافتة الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 19 يونيو مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.