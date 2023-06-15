بداح العنزي



كشف مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس عن موافقة وزارة المالية على استكمال إجراءات طرح مزايدة مشروع المركز الثقافي التعليمي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد.



وقال م.الدبوس في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات:



بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نفيدكم بالاجراءات المتخذة من البلدية بخصوص طرح مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد وفق تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات في الجهات الحكومية وفق ما يلي:



- بتاريخ 2022/7/17 صدر قرار مجلس الوزراء الذي تضمن في البند ثانيا: «تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهات التي تراها مناسبة) لتحديد الآلية المناسبة لطرح مشروع «المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد».



- بتاريخ 2022/4/27 تمت مخاطبة هيئة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتزويدنا بالرأي حول إمكانية طرح المشروع عاليه وفقا لقانون هيئة الشراكة.



- وبتاريخ 2022/11/21 ورد كتاب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتضمن عدم ممانعة الهيئة بطرح المشروع وفق أحد الاطر التشريعية الأخرى المعمول بها.



- قامت البلدية بالاعلان عن التأهيل المسبق للشركات الراغبة في الدخول في المناقصة لتنفيذ المشروع خلال الفترة من 2022/10/30 الى 2023/1/12، وذلك استنادا لموافقة وزارة المالية على اجراءات التأهيل.



- بتاريخ 2023/5/18 ورد كتاب وزارة المالية المتضمن موافقة وزارة المالية على استكمال إجراءات طرح مزايدة مشروع المركز الثقافي التعليمي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد.



وبناء على ما سبق استعراضه من كتب ومراسلات، وتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تم رفع التوصيات الخاصة بطلبات التأهيل المسبق للجنة المزايدات الكبرى بناء على التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات الحكومية، وذلك لاستكمال إجراءات طرح المزايدة.



من جانب آخر، تطلب البلدية من الهيئة العامة للرياضة ضرورة أن يقوم النادي الكويتي للصم بإخلاء وتسليم المبنى بمنطقة الفيحاء قطعة 4 الى البلدية.



وقال م.سعود الدبوس في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بخصوص اتخاذ اللازم على كتابنا بخصوص طلب إحدى الشركات استثمار موقع نادي الصم والبكم بمنطقة الفيحاء قطعة 4 لاستغلاله واستثماره عن طريق التعاقد المباشر مع بلدية الكويت.



نود الاحاطة بأن المبنى المشار اليه تم تخصيصه الى البلدية بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع16/ 50/ غ1/ 2017) والمتخذ بتاريخ 2017/2/20 والذي يقضي (عدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة استغلال النادي الكويتي للصم بمنطقة الفيحاء قطعة رقم 4 والالتزام بما جاء بقرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ ت ر/ 25/ 1/ 2004) المتخذ بتاريخ 2004/8/16 وتسليم الموقع المذكور أعلاه لبلدية الكويت.



ويعرض طلب الشركة المذكورة على قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي والذي أفاد بكتابه بأن ذلك الطلب يخالف تعميم وزارة المالية رقم 1997/4 جدير بالرفض، وذلك لاعتبار ان الموقع المذكور من أملاك الدولة العامة المخصصة للجهات الحكومية التي تخضع لنطاق تطبيق هذا التعميم، والذي يلزم الجهاز الحكومية في حال رغبتها باستثمار المواقع المخصصة لها أن يتم وفقا للإجراءات المقررة تطرح مزايدات الحكومية.



واستكمالا للاجراءات أفادت إدارة الإنشاءات في 2023/5/16 بأن لجنة الأصول العقارية قامت بإعداد محضر لاستلام نادي الصم والبكم سابقا في منطقة الفيحاء قطعة 4 في يوم الاربعاء الموافق 2022/11/19 وتم التواصل مع ممثلي النادي، إلا أنهم أفادوا برفض تسليم المبنى لبلدية الكويت، وذلك على النحو الموضح بكتاب رئيس لجنة الأصول العقارية.



وحيث انه قد سبق مخاطبة الهيئة العامة للرياضة بشأن الإيعاز لمن يلزم بالنادي الكويتي للصم بإخلاء وتسليم المبنى، إلا أن الهيئة لم تقدم بالرد علينا حتى تاريخه.