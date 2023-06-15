عقدت جمعية الصفا الخيريـــة الإنسانيـــة جمعيتـهـــا العمـومـيــة العادية وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 31/12/2022، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد الشايع، ونائب الرئيس د.محمد السيف، وأمين الصندوق عبدالله الشايع، ومدير عام الجمعية د.محمد الرشيدي، وممثلي وزارة الشؤون أحمد مجدي وأحمد ممدوح، وممثل مكتب النصف وشركاه BDO محمد العيسى، وبحضور جمع من أعضاء الجمعية العمومية.



وافتتح الشايع الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر فيها الحاضرين ثم بدأ بعرض ومناقشة التقرير الإداري والمالي لمشاريع الجمعية، وتمت الموافقة على التقريرين الإداري والمالي، بعدما تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2023 والتصويت عليها بالموافقة.