قال المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الـ 43 للمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات إن الكويت حرصت على تمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء من خلال تشريع القوانين او الانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تساوي بين الرجل والمرأة.



جاء ذلك خلال الجلسة الثانية والأخيرة للمؤتمر والتي ناقشت محور مقومات تمكين مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ودور منظمات المجتمع المدني في دعم وتعزيز المشاركات النسائية وريادات الأعمال ومشاركة المرأة في الأمن الاجتماعي.



وأشارت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية ومديرة الجلسة الشيخة فادية السعد الى الجهود التي يقوم بها الاتحاد في مجالات تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.



وأكدت الشيخة فادية أهمية تكامل الأدوار فيما بين القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يسهم في رسم خارطة طريق لتمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في مراكز صنع القرار.



وقالت إن «الاتحاد يبدي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة وزيادة قدراتها ولدينا برنامج سيتم تطبيقه العام المقبل لتمكين المرأة من مزاولة الأعمال الحرفية المنزلية والمشروعات الصغيرة لتمكينها اقتصاديا بما يعود بالنفع على اسرتها».



بدورها، تحدثت وزير مفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية تهاني الناصر عن تمكين المرأة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، لافتة الى ان مفهوم تمكين المرأة بشكل عام وتمكينها في الجانب الاجتماعي بشكل خاص من خلال ممارسة دورها على أكمل وجه.



وأشارت الناصر الى مساهمات المرأة في قطاع الأعمال ما نتج عنها دعم اسرتها في الجوانب الاقتصادية ومساهماتها الكبيرة في هذا المجال.



ولفتت الى ان إطار عملهم في وزارة الخارجية هو تمكين المرأة على المواثيق الدولية والمسائل المتعلقة بالقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ركز على حق المرأة في الأسرة واتفاقية سيداو التي تعزز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات والكويت طرف فيها فضلا عن المساواة بين الجنسين.



وأشارت الى الحرص على تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي عززت في هدفها الخامس المساواة بين الجنسين، مؤكدة ان أدوار الرجل والمرأة مكملان لبعضهما بما يخدم مصلحة الأسرة والمجتمع.



ونوهت بدعم الدولة ممثلة في وزارة الخارجية للمرأة وتمكينها، لافتة الى ان هناك أكثر من 100 امرأة يعملن ممثلات للكويت في الخارج وفي مناصب ديبلوماسية في الوزارة، فضلا عن خطة التنمية 2035 التي حرصت على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.



من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الكويتية للإخاء الوطني د.بيبي عاشور إن منظمات المجتمع المدني هي المنبع الذي نستطيع من خلاله تعزيز وتمكين قدرات المرأة في كل المجالات، مستعرضة نتائج دراسة قامت بها وتختص بدور المجتمع المدني في التنشئة السياسية في الكويت.



ولفتت عاشور الى ان الهدف من الدراسة هو قياس المجتمع المدني وآليات تفعيله وماهية المعوقات التي تقف امامه وكيف يكون المنبع للتنشئة والعمل السياسي مسلطة الضوء على المعوقات التي تقف حائلا دون القيام بدوره على الوجه المأمول.