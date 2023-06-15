دارين العلي



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.مطلق أبورقبة قرار التعديل على الهيكل التنظيمي للوزارة يقضي بتعديل مسميات الوحدات التنظيمية في بعض القطاعات بالوزارة.



وقد شمل التعديل قطاع التخطيط والتدريب ونظام المعلومات حيث تم نقل تبعية ادارة المراقبة الفنية التابعة للوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات لتصبح (ادارة الطاقة المتجددة) ونقل تبعيتها الى الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، (قسم التنسيق والدراسات الفنية) و(قسم مراقبة ومتابعة المشاريع) التابعين لإدارة المراقبة الفنية و(قسم المتابعة) التابع لإدارة تخطيط البرامج والمتابعة بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية ليصبحوا كما يلي: قسم الطاقة المتجددة للمنطقة الجنوبية - قسم الطاقة المتجددة للمنطقة الوسطى - قسم الطاقة المتجددة للمنطقة الشمالية وتنقل تبعيهم الى ادارة الطاقة المتجددة.



وفي سياق متصل اعتبرت مصادر مطلعة في الوزارة القرار اللبنة الاولى لانطلاق وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى الأمر الذي طال انتظاره لتحقيق الرؤية السامية بإنتاج 15% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري.



وأوضحت المصادر ان الإدارة المستحدثة ستكون بمنزلة بيت الخبرة لجميع المشاريع المزمعة في هذا في مجال الطاقة المتجددة من خلال الكوادر التي تعمل بها والتي سيتم الاستعانة بها على المستويين القريب والبعيد.