ليلى الشافعي



استقبلت الهيئة العامة لشؤون القصر وفدا من جامعة الكويت لبحث سبل التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا التعاون في مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي الذي تمكنت الهيئة من انجاز العديد من مراحله بنجاح.



وقال مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس في تصريح صحافي عقب استقباله وفد الجامعة الذي ضم مدير إدارة الموارد البشرية أمينة البشر، ومدير إدارة مركز نظم المعلومات مها غازي القدومي وعددا من الفنيين والقياديين بالجامعة أن الهيئة ترحب بالتنسيق والتعاون مع جامعة الكويت في مجالات التحول الرقمي والمجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح البرجس أن الهيئة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعد من أولى الجهات المشاركة في تطبيق «سهل» بنحو 36 خدمة الكترونية، كما تقدم 46 خدمة الكترونية عبر موقعها الالكتروني، ونالت بفضل تقدمها في هذا المجال تكريما من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وكان وفد الجامعة قام بجولة في مقر الهيئة برفقة مدير مركز نظم المعلومات م.سامية العوضي ومراقب تطوير النظم مريم مال الله وعدد من كوادر الهيئة، وذلك للتعرف على قطاعاتها وإداراتها وأعمالها المختلفة، إضافة الى الاطلاع عن قرب على تجربة الهيئة في مجالات نظم المعلومات ومكينة ورقمنه العديد من خدماتها الى جانب جهودها في مجال الربط مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في الدولة في إطار خطتها الطموحة للتحول الرقمي.