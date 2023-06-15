انطلق تطبيق «يهال»، المنصة الإلكترونية الرائدة لتسوق منتجات الأطفال والرضع، بحلته الجديدة تحت شعار «دايما معاكم» في خطوة جديدة من أجل تعزيز توجهها الاستراتيجي للتوسع والنمو وبما يعكس رؤيتها من أجل توفير أفضل خدماتها وتحقيق استدامة الأعمال.



وفي إطار الحملة التسويقية الجديدة، كشف تطبيق «يهال» عن علامته التجارية الجديدة والتي تعبر بشكل أكبر عن مفهوم التسوق لكل ما يتعلق بمنتجات الرضع والأطفال، كما يبرز التطور التكنولوجي والرقمي الذي حققه التطبيق في سبيل توفير أفضل خدمة للعملاء.



وتحت شعاره الجديد «دايما معاكم» يؤكد التطبيق حرصه على إبراز إحدى الدعائم الرئيسية لقيم «يهال» والقائمة على دعم شريحة العملاء الواسعة بمنتجات متنوعة تلائم احتياجاتهم المختلفة مدعومة بخدمات توصيل متميزة فائقة السرعة وأنظمة تشغيل متقدمة قائمة على أحدث تكنولوجيات منصات التسوق الرقمية.



وتعليقا على هذه الانطلاقة الجديدة، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Yahaal علي الزنكوي: عزز تطبيق Yahaal وجوده في السوق المحلي عبر طرح العروض المبتكرة، وتقديم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات السوق الكويتي، والآن حان الوقت لكي ننطلق في خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر توسعا ونموا.



وأضاف الزنكوي: إن الخطوة التي اتخذها فريق العمل من أجل إطلاق العلامة التجارية الجديدة، لا تنطوي على تحديث شكل وألوان السمة التجارية فحسب، وإنما تعكس استراتيجية مؤسسية ورؤى مستقبلية قائمة على استدامة العمل والتوسع الحالي والمستقبلي الذي يلوح في الأفق.



وتابع: منذ أن بدأنا، وضعنا لنفسنا أهدافا محددة وقيمة أساسية وخططا تنفيذية تعيننا على تحقيق رؤى الريادة التي نصبو إليها وأسهم تميزنا في مجال تمكين التحول الرقمي للأعمال مع التركيز على جودة الخدمة في السوق الكويتي لنصبح الآن بين مصاف مقدمي خدمات البيع بالتجزئة الرائدة والأسرع انتشارا.