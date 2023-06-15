برعـايـــة رئـيـــس الــوزراء الفلسطيني محمد اشتية وحضور وزير المياه مازن غنيم شارك الصندوق الكويتي للتنمية في حفل وضع حجر الأساس لمشروع الخط الناقل للمياه المحلاة للمحافظات الجنوبية في فلسطين، وذلك بالتعاون مع الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية الفلسطينية.



ويأتي المشروع بمنحة مقدمة من الكويت عام 2015 بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار اميركي، حيث أشرف الصندوق على تنفيذها لتشمل العديد من المشاريع، في مجالات الإسكان والتعليم والاقتصاد، بالإضافة الى الزراعة والصحة.



وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر في كلمته :ان المنحة تأتي تحقيقا لاستدامة قطاع المياه والصرف الصحي وتعزيزا للجهود المبذولة في تطوير القطاع المائي الفلسطيني ومواجهة تحدياته.



يأتي المشروع في ظل جهود الكويت في دعم التنمية في المحافظات الفلسطينية ويعتبر من اهم المشاريع الحيوية في فلسطين، اذ يخدم نحو 700 ألف شخص من سكان قطاع غزة، ويعمل على نقل المياه المحلاة من محطة التحلية المركزية الى قطاع غزة جنوب البلاد، ومن المتوقع ان يستغرق إنجازه عامين.