محمد الجلاهمة



أحال رجال مباحث الجهراء إلى النيابة العامة يوم أمس 4 وافدين يعملون حراس أمن في مستشفى الجهراء القديم وذلك لتورطهم في استخدام بصمات بلاستيكية أحضرها لهم موظفون وأعضاء هيئة تمريض لاستخدامها كإثبات حضور وانصراف مقابل مبلغ مالي يدفعونه للحراس الأربعة.



وقال مصدر امني إن أحد الموظفين داخل المستشفى أبلغ رجال المباحث أن زملاء له يقوم حراس الأمن بالتبصيم محلهم، وعليه قام رجال المباحث بعمل كمين وضبط الحراس وهم يقومون بالتبصيم محل الموظفين ليتم ضبطهم جميعا والعثور داخل صندوق خشبي بالمستشفى على عشرات البصمات والتي تعود إلى موظفين في المستشفى.



وقال المصدر إن جميع المستفيدين من عملية التزوير تلك قام رجال المباحث برفع أسمائهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من اجراء بحقهم.