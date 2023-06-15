عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من إطلاق النار على مركبة مواطنة خلال توقفها أمام منزلها في إحدى مناطق محافظة مبارك الكبير، إثر خلافات بينهما.



وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة أربع تهم، وهي: إطلاق نار في منطقة سكنية، وحيازة سلاح وحيازة ذخيرة بدون ترخيص، والإتلاف العمد.



وكانت الشاكية قد أبلغت بأن المتهم أطلق النار على مركبتها إثر خلافات مالية، وقد عاينت إدارة الأدلة الجنائية استقرار ثلاث طلقات في هيكل المركبة.



وأمام المحكمة، أكد وكيل المتهم المحامي محمد العتيبي أن التقارير الفنية أثبتت أن الأعيرة النارية أطلقت من سلاحين ناريين، ما يؤكد أن مطلق النار شخصين أو أكثر.



وأضاف العتيبي أن كاميرات المراقبة المنزلية لم ترصد أرقام لوحة مركبة موكله الذي أنكر الاتهامات منذ فجر التحقيقات، ما يدل على عدم وجود دليل يثبت الاتهامات بحقه.