عبدالله قنيص



رغم تحذيرات صادرة عن وزارة الداخلية بضرورة الحذر من تحميل تطبيقات مجهولة والتنويه الى تلقي العديد من الشكاوى من أشخاص تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي أوهم المواطنين والمقيمين بالاستثمار في البورصات العالمية، أو شراء الذهب أو النفط أو العملات الرقمية، من خلال تحميل أحد التطبيقات، والذي من خلالها يتم التحكم في الهاتف المحمول والدخول إلى الحسابات البنكية.



ورغم تأكيد النيابة العامة من تلقيها أكثر من 300 قضية نصب ارتبطت بتحميل هذا التطبيق ونشر مختلف وسائل الإعلام هذه التحذيرات الا أن مواطنا جديدا انضم لقوائم الأشخاص الذين تعرضوا للنصب بعد تحميل هذا التطبيق وتمت سرقة 5900 دينار من رصيده البنكي بعد دقائق من تحميل هذا البرنامج على هاتفه النقال بعد اتصالات تلقلاها من مجهولين يفترض ان بحوزتهما ارقاما محلية وقد اوهماه بانهما يعملان في مجال الاستثمار.



وحول تفاصيل القضية التي سجلت في مخفر شرطة أبوفطيرة وبتصنيف جنايات بناء على أمر من قبل النيابة العامة فقد ذكر مواطن (39 عاما) في افاداته انه حال تواجده في منزله الكائن في منطقة أبو فطيرة اتصل عليه شخصان مجهولان الهوية (زوّد الشرطة برقمي الهاتف) وأبلغاه بأنهما يعملان في شركة خاصة في مجال تداول الأسهم وطلبا منه تحميل برنامج وانشاء حساب في ذلك البرنامج وتزويدهما باسم الحساب ورقمه السري ومن ثم قام بتزويدهما بذلك وبعدها فوجئ بعملية خصم مبلغ 5900 دينار من حسابه لدى أحد البنوك وانه لم يقم بإجرائها.



هذا وتم الإيعاز الى المباحث بالتحري وعمل ما يلزم من إجراءات.



يشار الى ان التطبيق الذي بموجبه تعرض رصيد المواطن للسرقة يمكنه التحكم بهواتف الضحايا عن بعد والدخول إلى حساباتهم المصرفية دون علمهم وتحويل ما بها من مبالغ نقدية والاستيلاء عليها.