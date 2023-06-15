سعود عبدالعزيز



بتوجيه من وكيل النائب العام، تم الإيعاز الى مباحث الجهراء بضبط وإحضار مواطن وأيضا وافدة مصرية ووافد من نفس جنسيتها أوهموا وافدا مصريا وقاموا بالنصب عليه، حيث أدخلا في قناعته أن المتهم الأول (المواطن) محام ولديه القدرة والكفاءة في الدفاع عن أخيه المتهم في قضية، ثم نصبوا عليه واستولوا منه على 8 آلاف دينار.



وكان وافد مصري الجنسية أبلغ عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل كل من مواطن ومصرية الجنسية ومصري ثالث، حيث قامت المتهمة الثانية بإيهام المجني عليه بأن المواطن محام ويعمل لدى مكتب للمحاماة شهير، مؤكدا انه التقى المواطن، الذي أكد أنه فعلا محام، اما المتهم الثالث (المصري) فقال عنه المجني عليه انه أكد ثقته في الوافدة وهو على ثقة بها، مما دفعه إلى تصديق ما جاء بأقوالهم المرسلة بسبب تصرفاتهم وأفعالهم، والتي انطلت عليه، مما دفع المجني عليه الى توكيل المتهم الأول كونه، حسب اعتقاده، محاميا في قضية منظورة أمام النيابة العامة وتخص أخاه، كما دفع مبلغا قدره 8 آلاف دينار نظير أتعاب محاماة، سلم منها خمسة آلاف أمام نيابة الجهراء للمتهم الأول، وثلاثة آلاف دينار في كوفي شوب بمنطقة السالمية.



وأكد الوافد المصري المجني عليه، أنه يستطيع التعرف على المتهمين في حال تم عرضهم عليه.