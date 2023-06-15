بلغت قيمة أضخم 10 علامات تجارية بالعالم نحو 3.27 تريليونات دولار، وذلك وفقا لتصنيف «كانتار» لأعلى 100 علامة تجارية قيمة لعام 2023



وقد تصدرت شركة «آبل» الأميركية القائمة، للعام الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من تراجع قيمة العلامة التجارية لصانعة الآيفون بنسبة 7% إلى 880 مليار دولار من 947 مليار دولار في العام الماضي.



وتلتها «غوغل» في المركز الثاني، ثم «مايكروسوفت»، هذا وانضمت «كوكا كولا» مرة أخرى لقائمة أعلى 10 علامات تجارية قيمة، مرتفعة سبعة مراكز لتصل إلى المركز العاشر مع زيادة قيمة علامتها التجارية 8%، فيما جاءت بالمركز الثالث مايكروسوفت بقيمة 501.85 مليار دولار.



وبالمركز الرابع جاءت شركة أمازون بقيمة علامتها التجارية البالغة 468.73 مليار دولار، ثم ماكدونالدز بقيمة 191.10 مليار دولار، وحلت سادسا شركة فيزا بقيمة 169.09 مليار دولار، وسابعا جاءت شركة تنسنت بقيمة علامتها التجارية البالغة 141.02 مليار دولار، وفي المركز الثامن لوي فيتون بقيمة 124.82 مليار دولار، وتاسعا حلت شركة ماستركارد بقيمة 110.63 مليارات دولار، وأخيرا بالمركز العاشر جاءت شركة كوكا كولا بقيمة 106.10 مليارات دولار.



هذا وانضمت علامتان تجاريتان صينيتان إلى قائمة «جلوبال توب 100» هما: شركة الأزياء الصينية «شي إن» في المركز السبعين بقيمة 24 مليار دولار، و«نونجفو سبرينج» في المرتبة الحادية والثمانين بقيمة 22 مليار دولار.



وانخفضت القيمة الإجمالية لأكثر 100 علامة تجارية قيمة حاليا إلى 6.9 تريليون دولار، من 8.7 تريليون دولار في العام الماضي.