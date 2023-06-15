محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 13 الجاري، بعنوان: «طرح تشغيل وصيانة المطار على 6 شركات عالمية»، ذكرت مجلة ميد ان الإدارة العامة للطيران المدني وجهت الدعوة لـ 6 شركات من أوروبا وآسيا لتقديم عطاءات لعقد تشغيل المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي. وأضافت ان الإدارة حددت يوم 10 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض.



وفي غضون ذلك، أشارت المجلة إلى ان الشركات الست آنفة الذكر تتنافس وتعتزم تقديم عطاءات للفوز بالعقد، وهي: شركة DAA الدولية الأيرلندية، وشركة Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide الألمانية، وشركة مطارات GMR الهندية، وشركة مطار إنتشون الكورية الجنوبية، وشركة مطار ميونيخ الدولي الألمانية، وشركة Tav Havalimanlari القابضة التركية.



ويشمل نطاق العقد عمليات التشغيل والإدارة والتدريب والصيانة والتطوير لمبنى الركاب 2 والمجال الجوي التابع له. وختمت ميد بالقول ان شركة ليماك التركية تعمل على تنفيذ إنشاء مبنى الركاب 2 منذ أن فازت بالعقد الذي بلغت قيمته نحو 4.3 مليارات دولار في عام 2016.