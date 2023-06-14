

أكد النائب مهلهل المضف أن قرار إلغاء قطاع مراقبي شؤون التوظيف يعد هدرا لأركان النظام الرقابي لدى ديوان الخدمة المدنية وضعف مسؤولية إدارية منهم، مطالبا بضرورة إلغاء القرار وعودة القطاع لدوره.



وقال المضف «خلال الفترة السابقة كان السائد هو التراخي الحكومي في التعامل مع ملفات الفساد الشائكة والتي لا يمكن الانتقال الى المرحلة المقبلة دون تقديم محاسبة للمرحلة السابقة يقلل من فرصة حدوث الأمر إذا لم يكن للأجهزة الرقابية ومن ضمنها قطاع رقابة شؤون التوظف من تمكينه لأداء مهامه بالشكل المطلوب، الأمر الذي يترك الجهات الحكومية ضعيفة ومتراخية في تحصيل الاموال التي صرفت دون وجه حق ومراقبة القرارات الوزارية والإدارية التي تصدر في تلك الجهات وهو ذلك الأمر الذي يتجسد في القطاع الحيوي والمهم قطاع مراقبي شؤون التوظيف».



وتابع المضف: نحن اليوم نقف أمام نقطة بداية جديدة نريد من خلالها قياس مؤشر المرحلة القادمة التي يجب أن نرى فيها متابعة قضايا الفساد والمفسدين، فكيف لنا ذلك ونحن نقوم بإلغاء أجهزة تملك الوسائل اللازمة لمكافحة الفساد ؟

واعتبر المضف أن مثل هذه القرارات تفتح المجال أمام ضعاف النفوس للتطاول على المال العام وسرقة أموال الشعب.