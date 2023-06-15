يتواجد البنك التجاري الكويتي في مجمع الأفنيوز (المرحلة الثانية) اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 15 يونيو إلى يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، عبر ركن خاص بهدف إطلاع رواد المجمع على تفاصيل ومميزات حملة «عيشها مرتين» الصيفية الموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات، بالإضافة إلى العرض المميز لحملة تحويل الراتب.



وسيتواجد موظفو المبيعات من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على مدى 3 أيام في ركن البنك من الساعة 10 صباحا الى 10مساء للإجابة عن استفسارات الزوار وشرح وتعريف رواد المجمع بمزايا الحملتين.



هذا، وستستمر حملة «عيشها مرتين» الموجهة لعملاء البنك حاملي البطاقات الائتمانية من فيزا وماستر كارد على مدى 3 شهور حتى نهاية أغسطس 2023 وتمنح الفرصة لعدد 15 رابحا للفوز بالسحوبات.