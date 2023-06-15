قال تحالف «أوپيك+» إنه منح روسيا مستوى أساس أعلى‭ ‬ لإنتاج النفط بعد موافقتها على العمل مع عدد من المؤسسات البحثية والوكالات لمراجعة أرقام إنتاجها.



وتستخدم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) مستويات الأساس المتعلقة بإنتاج النفط لتحديد المستويات التي يبدأ من عندها خفض الإنتاج.



وتوقفت روسيا عن إعلان أرقام إنتاجها من النفط منذ أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.



ومن شأن رفع مستوى الأساس أن يساعد روسيا على إنتاج كميات من النفط تفوق ما جرى الاتفاق عليه من قبل، وقال التحالف إنه بناء على أحدث الأرقام تم تعديل إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.949 ملايين برميل يوميا لشهر فبراير 2023 بدلا من 9.828 ملايين برميل يوميا في السابق.