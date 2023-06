يواصل البنك الأهلي الكويتي دفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي من خلال إطلاق خدمة Swift Go بالشراكة مع شركة Swift العالمية، ويؤكد هذا الحل المصرفي التزام البنك الأهلي الكويتي بتقديم أحدث التطورات التكنولوجية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والموثوقية عند تنفيذ المعاملات.



وباعتباره أول بنك في الكويت يقدم خدمة Swift Go للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، فإن البنك الأهلي الكويتي يمهد الطريق لراحة وسرعة غير مسبوقة في تنفيذ المعاملات لعملائه.



وتمكن خدمة Swift Go عملاء البنك الأهلي الكويتي من إرسال وتسلّم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من حوالاتهم الشخصية من البنوك الأجنبية في غضون دقائق معدودة ودون تأخير، بحيث تعمل هذه الخدمة الرائدة على تعزيز سرعة المعاملات المالية بشكل كبير، وتضمن تسليم المدفوعات في غضون ساعات.



ومن خلال الانضمام إلى القائمة العالمية لشركاء Swift، سيتيح البنك الأهلي الكويتي إمكانية استخدام الدينار الكويتي عبر Swift Go، وإضافة عملات أخرى إلى قائمة العملات المدعومة بالفعل، على أن يتم القيام بذلك في الأسابيع المقبلة.



وبإطلاق خدمة Swift Go، سينضم البنك الأهلي الكويتي إلى مجموعة دولية سريعة النمو تضم أكثر من 220 بنكا مباشرا في تجمع يشمل أكثر من 670 مؤسسة مالية في 130 دولة، وتعد جميعها مدفوعة لتقديم حلول دفع عالمية منخفضة القيمة.



وبالإضافة إلى إطلاق Swift Go، سيقوم البنك الأهلي الكويتي أيضا بتضمين مميزات Swift Payment المسبقة للتحقق من صحة البيانات والكشف عن الأخطاء لإرسالها إلى العملاء قبل إتمام الصفقة وبالتالي التخفيف من مخاطر التكلفة الإضافية والتأخير في تنفيذ الحوالات.



وتعليقا على هذه المميزات الواسعة، قال محمد البلوشي، مدير عام إدارة العمليات في البنك الأهلي الكويتي «يعكس تقديمنا خدمة Swift Go للشركات الصغيرة والمتوسطة التزامنا بدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز ريادة الأعمال من خلال توفير خدمات ومنتجات أكثر أمانا وفعالية وتطورا في السوق».



وأضاف أن هذه الخدمة تظهر حرص البنك الأهلي الكويتي على تلبية احتياجات العملاء مع تقديم أفضل الخدمات الرقمية لهم بما يضمن لهم تجربة مصرفية استثنائية وفق أعلى المستويات العالمية.



وتابع البلوشي أن خدمة Swift Go ستقلل بشكل كبير من التكاليف المرتبطة بتنفيذ العمليات الدولية، مع زيادة سرعة وشفافية جميع المعاملات المصرفية في الوقت نفسه، لافتا إلى أن هذه الخدمة تتيح للعملاء القدرة على تتبع معاملاتهم بسهولة والتحقق من الوقت المتوقع لإيداع الحوالات، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة بينهم وبين جميع أصحاب المصلحة لديهم.



واختتم البلوشي تصريحه قائلا «يضمن تكامل مميزات خدمة Swift Go أن يظل البنك الأهلي الكويتي بين أفضل البنوك وأكثرها تقدما على المستوى التكنولوجي، وتؤكد ريادته في تقديم الحلول المبتكرة التي تناسب العملاء على جميع المستويات».



من جهته، قال أونور أوزان، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لـ Swift في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا «يعتبر قطاع المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة من بين القطاعات الأسرع نموا في صناعة المدفوعات عبر الحدود، ويسعدنا أن نرحب بالبنك الأهلي الكويتي في القائمة سريعة النمو لبنوك Swift Go في جميع أنحاء العالم، كبنك مقاصة جديد للدينار الكويتي، حيث سيتمكن عملاؤه من تجربة مجموعة واسعة من المزايا بفضل هذه الخدمة، التي تحولت في وقت قصير إلى المعيار الصناعي الجديد للمدفوعات الدولية منخفضة القيمة الفورية والخالية من الاحتكاك».