حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي في الكويت لعام 2023 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة، وذلك استنادا إلى تقييم بعض العناصر المهمة والتي تتميز بها إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في البنك ومنها:كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الشرعي، ومصفوفة تقييم المخاطر الشرعية، ودليل إجراءات التدقيق الشرعي وكذلك أساليب التدريب الشرعي الفعال، والتنفيذ الفعال لتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية مع التنظيم العالي لهيكل التدقيق الشرعي الداخلي مما يضمن كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق الشرعي.



بالإضافة إلى مساهمة البنك في تعزيز الصيرفة الإسلامية من خلال إعداد وتقديم المواد الإعلامية المتعلقة بالتوعية المالية الاسلامية في قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك، مع إلمام فريق التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك بالمعارف والمهارات اللازمة للتميز في أداء مهامهم، وتبني أحدث التقنيات والآليات الخاصة باختيار عينات التدقيق الشرعي والذي يؤثر بشكل مباشر في دقة التقييم وجودة النتائج الخاصة بعمليات التدقيق الشرعي.



وبهذه المناسبة، أعربت الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة بالبنك الاهلي المتحد جهاد الحميضي عن سعادتها بحصول البنك على هذه الجائزة، المرموقة، وأشادت بجهود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وجميع موظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك على جهودهم المتميزة في الإشراف على جميع المعاملات، ومراقبة العمليات والمنتجات والخدمات المصرفية التي يطرحها البنك، لضمان امتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية.



من جانبه، قال مساعد مدير عام إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك الاهلي المتحد عبدالله الشعيب: نحمد الله كثيرا على حصول البنك على جائزة أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي في الكويت لعام 2023 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة، حيث تعد هذه الجائزة نتاجا لنجاح إدارة البنك في تطبيق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في العمل المصرفي، كما ساهمت كفاءة وفاعلية إدارة التدقيق الشرعي في هذا النجاح من خلال دورها الجوهري في تحسين كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الشرعية الداخلية لدى البنك وزيادة قوته عن طريق التوصيات والمقترحات الداعمة لضوابط العمليات والمعاملات بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة البنك».