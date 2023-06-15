تأكيدا على ريادته محليا وإقليميا في تقديم أحدث الخدمات الرقمية وأكثرها تطورا، حصد بنك الكويت الوطني جائزتين من مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية، حيث حصل المكتب الرقمي للمجموعة على جائزة «أفضل مختبر للابتكار المالي في الكويت» للعام 2023، بينما توجت جهود البنك في إطلاق الحلول المبتكرة بجائزة «أفضل الابتكارات المالية للعام 2023»، وجاء ذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته المجلة وشارك فيه المئات من الخبراء والمحللين وكبار المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم.



وسلطت جوائز هذا العام الضوء على اللاعبين الرائدين والاتجاهات الناشئة في تعزيز الابتكار التكنولوجي في المجال المصرفي، حيث تعتبر من أهم الجوائز في هذا المجال.



وحصد «المكتب الرقمي لمجموعة بنك الكويت الوطني»، وللعام الثالث على التوالي، جائزة «أفضل مختبر للابتكار المالي في الكويت للعام 2023»، تقديرا لدوره الريادي كأول بنك كويتي يقود جهود الابتكار على المستويين المحلي والإقليمي.



ويحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز التكنولوجيا الرقمية باعتبارها أهم الركائز الاستراتيجية لديه، وذلك من خلال تبني نهج شامل بداية من توسيع نطاق ما يقدمه من منتجات وخدمات إلى ضمان أفضل تجربة مستخدم للعملاء.



والجدير بالذكر أن المكتب الرقمي للمجموعة يضم تحت مظلته مختبر بنك الكويت الوطني للابتكار والذي يعد من أكبر مسرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة، كما أنه يلعب دورا مهما في استراتيجية البنك الرقمية وتمكينه من استشراف فرص النمو المستقبلي على صعيد التكنولوجيا المالية، حيث يدعم ويعزز المكتب من خلال أذرعه الثلاث التي تمثل فريق المنتجات والخدمات الرقمية ومركز التصميم وفريق الابتكار تسريع مسار خارطة الطريق الرقمية من خلال الاستفادة من سير العمل السريع والتفكير التصميمي وآليات البحث العالمية.



ويقوم المكتب الرقمي للمجموعة حاليا بالعمل المشترك مع عشرات الشركات الناشئة وشركات التقنية المالية بكل أنحاء العالم، حيث يعتبر الشراكة مع شركات التقنية المالية العالمية من الركائز الأساسية في خارطة التحول الرقمي لديه، بما تقدمه تلك الشركات من أفكار جديدة وفرص للتواصل تمكنه من النجاح في توسيع نطاق منتجاته وخدماته المقدمة للعملاء.



ومن ناحية أخرى، توج الوطني بجائزة «أهم الابتكارات المالية للعام 2023» تقديرا للحلول الرقمية المبتكرة التي أطلقها بما في ذلك الاستثمار الرقمي في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل والإصدار الجديد الذي أطلقه البنك مؤخرا لتزويد العملاء بتجربة مصرفية أكثر سهولة.