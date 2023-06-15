في سعيها لنشر وتعزيز الوعي التأميني وإنفاذ قانون 125/2019 في شأن تنظيم التأمين بالكويت، ألقت وحدة تنظيم التامين محاضرة لموظفي الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» في مقرها، وتم التطرق إلى العديد من الموضوعات المهمة مثل أهداف إنشاء الوحدة ونظام الشكاوى IRUSOFT والدور الرقابي والتنظيمي للوحدة.



بداية استعرضت وحدة تنظيم التأمين مرحلة تأسيسها فور صدور القانون رقم 125/2019 بشأن تنظيم التأمين وما تم العمل عليه في إطار دورها التنظيمي خاصة أثناء فترة جائحة كورونا وذلك في إصدار العديد من القرارات واللوائح التنظيمية.



وقد تبنت الوحدة سياسات واضحة تقوم على التطوير والابتكار لمواجهة المشاكل المختلفة لتحسين الوعي التأميني لدى العاملين والمتعاملين من المواطنين والشركات حيث فعلت أعمال «الوحدة» في إصدار المنشورات والرسائل التوعوية المهمة على منصاتها المعتمدة في مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم ورش العمل، وشرح أنواع التأمين والمهن التأمينية الخاضعة لرقابة الوحدة.



وأيضا تم التطرق الى قرار تنظيم آلية تقديم ومتابعة الشكاوى عبر نظام IRUSOFT وشرح الإجراءات وكيفية عمل النظام بما يسهل على المتعاملين من إنجاز أعمالهم إلكترونيا دون الحاجة للحضور لمقر الوحدة، بالإضافة إلى شرح استراتيجية الوحدة التي أصدرتها للسنوات الأربع المقبلة والتي تستهدف الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية في قطاع التأمين.