أطلقت مجموعة أرزان المالية أحدث خدماتها لهذا العام وهي التداول في أسواق المال من خلال منصة وتطبيق «Arzan Trader»، حيث أصبح بإمكان العملاء فتح المحافظ الاستثمارية والتداول في السوق الكويتي وأسواق الخليج والشرق الأوسط والأسواق العالمية كالأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية عبر منصة «Arzan Trader».



وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة طلال البحر إن الشركة ووفق استراتيجيتها القائمة على تطوير المنتجات الحالية واستحداث أخرى بما يتناسب مع نموذج أعمالها وتطلعات عملائها، الأمر الذي يسهم في تكامل خدماتها الموجهة لإرضاء العملاء والارتقاء بجودة ما يتم تقديمه لصالحهم، قامت المجموعة بإطلاق خدماتها للتداول في أهم الأسواق محليا، إقليميا وعالميا كأحدث الحلول التقنية للوصول إلى أسواق المال المنتخبة أينما وجدوا وفي الأوقات التي تناسبهم وبرسوم تنافسية، وبطريقة سهلة الاستخدام تتيح لهم التداول في بيئة تكنولوجية آمنة من خلال منصة التداول عبر الإنترنت والتي تتميز بالمرونة في تغيير الشاشات واختيار الأسواق والأسهم المدرجة إضافة إلى استعراض أخبارها والبيانات التاريخية وتطبيق نظريات التحليل المالي عليها.



وأضاف البحر، ان عملية تمويل حساب التداول تتم بشكل لحظي عبر بوابة الدفع الإلكتروني K-NET، الأمر الذي يسهم في اقتناص الفرص مباشرة دون الحاجة للانتظار أو اتباع الطرق التقليدية للتحويل، هذا بالإضافة إلى إمكانية استعراض كشوف الحسابات النقدية والملكيات من خلال المنصة وتلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.



وقال نائب الرئيس التنفيذي ان شركتنا ومن خلال انتقائها لأهم المنتجات المالية والخدمات الاستثمارية فإنها تسهم في تلبية طموحات العملاء وأن خدمة «Arzan Trader» ما هي إلا مرحلة أولى لمشروع أكبر وحلول مالية أوسع تسعى مجموعة أرزان المالية لتقديمها في الفترة المقبلة.



ودعا مدير التسويق والعلاقات العامة ورئيس وحدة شؤون المستثمرين فواز المنيع عملاء الشركة وشريحة المستثمرين المهتمين للاستفادة من خدمات ومنتجات مجموعة أرزان المالية المبتكرة إلى التسجيل في خدمات أرزان تريدر من خلال الاتصال أو زيارة الموقع الإلكتروني أو زيارة مقر الشركة الرئيسي.



وذكر أن خدمة أرزان تريدر الجديدة تضم شريحة مميزة من العملاء الحاليين والمرتقبين الذين سيتمتعون بخدمة فريدة من نوعها تتيح لهم التداول بكل سهولة وأمان في جميع أسواق العالم ويستطيع عملاء أرزان الحاليون الاستفادة من خدمة «Arzan Trader» الجديدة من خلال الإطلاع على الموقع الإلكتروني للشركة أو التواصل مع إدارة الأصول والوساطة المالية.



من جانبه، قال مدير إدارة الأصول والوساطة المالية عبدالرحمن ولويل إن أبرز ما يميز خدمة «Arzan Trader» أنها منصة متكاملة للتداول عبر الإنترنت وبورصات العالم، وأن أوامر البيع والشراء أو قرارات التعديل والإلغاء جميعها متاحة عبر التطبيق، بالإضافة إلى تمويل حساب التداول والذي يتم بشكل فوري ومباشر من خلال تطبيق «Arzan Trader».