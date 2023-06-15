وقّعت شركة أكتيف القابضة، التابعة لشركة الـعقـارات الـكـويت، اتفاقية حق امتياز مع العلامات التجارية «Xponential Fitness» إيكسبوننشيل فيتنس، المجموعة الرائدة حول العالم في مجال اللياقة البدنية التي تشمل مجموعة متنوعة من الرياضات مثل بيلاتس، باري، ركوب الدراجات، التجديف، اليوغا، الجري، الملاكمة، التدريب الوظيفي والتمدد.



وفي هذا السياق، قال سعد المنيفي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكتيف: «أصبحت اللياقة البدنية في الكويت عنصرا متناميا وأساسيا في ثقافتنا.



ينظر المجتمع الكويتي الآن بعناية ووعي أكبر نحو نمط حياة أكثر صحية، من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام».



من جانبه، أكد رئيس إدارة تطوير الشركات الدولية في «Xponential Fitness» انثوني جزلر أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها تستقطب متاجر عالمية، وعلامات تجارية رياضية مرموقة، وفي مجالات عدة.