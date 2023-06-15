تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، تنطلق من الكويت فعاليات المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات العالمية للابتكار، بالفترة من 20 إلى 22 الجاري، من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت الكويت، عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة المؤتمر ومؤسسة شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية د.هنادي مبارك المباركي، إن الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا من القطاعات المهمة التي تشهد تطورا عالميا سريعا، في حين تستثمر الدول النامية والمتقدمة بهذه القطاعات ما يفوق 100 مليون دولار.



وأوضحت المباركي في تصريح صحافي أن المؤتمر في نسخته الرابعة سيركز على الارتقاء في المؤشرات التنافسية العالمية للابتكار، والتي تعكس مدى التطورات الدول عالميا في مجال منظومة الابتكار، وتساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين وزيادة إنتاجية.



وأشارت إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات المهمة في الابتكار، مثل مؤشر عدد براءات الاختراع، الذي يعكس مدى نجاح الدول في زيادة عدد تسجيل براءات الاختراع وتطوير الأفكار والتقنيات الجديدة.



وهناك أيضا مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير، والذي يعكس حجم الإنفاق على الابتكار وتطوير القطاعات المختلفة التي تدعم الاقتصاد الرقمي، وكذلك مؤشر الابتكار في الشركات والذي يبين مدى نجاح وتحفيز الشركات في تطوير المنتجات والخدمات الجديدة، ومؤشر الابتكار في التعليم وكيفية تطبيقاته في المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتطوير الأساليب التعليمية وتطبيق الاستراتيجيات الابتكارية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.



إضافة إلى ان مؤشر الابتكار في الحكومة يعكس تطبيق استراتيجيات الابتكار والتكنولوجيا في المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات والتقنيات والرقمنة، وأخيرا مؤشر الابتكار في المجتمعات، وهو يعكس تحفيز المجتمعات على أنشطة الابتكار والمسابقات والمشاريع الريادية وتطوير الأفكار التكنولوجية الجديدة.