القاهرة - ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، انتهى من تنفيذ 285 مشروعا، بـ 5 مراكز بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وهى، مركز العدوة، به 4 وحدات محلية، تضم 26 قرية، ومركز ملوي، به 9 وحدات محلية، تضم 49 قرية، ومركز مغاغة، به 6 وحدات محلية، تضم 41 قرية، ومركز أبوقرقاص، به 8 وحدات محلية، تضم 47 قرية، ومركز ديرمواس، به 5 وحدات محلية، تضم 29 قرية.