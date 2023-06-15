القاهرة - ناهد أمام



أكد د.فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على متابعة وزير المالية المستمرة لجميع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب ومنها منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، موضحا أنه على الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (175) لسنة 2023 بإلزامهم بتطبيق (المرحلة الثانية - المرحلة الفرعية الأولى) من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك منذ 15/5/2023، سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.



وأوضح الضباعني أنه في حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية، مشددا أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، مشيرا إلى أن ذلك تترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.