خديجة حمودة



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «أننا نستطيع معا كدولة وشعب أن نتغلب على كل التحديات التي تواجهنا»، مضيفا - في كلمته خلال لقائه بأهالي قرية «الأبعادية» بمحافظة البحيرة أمس لافتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة - «لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا بمفرده.. لا رئيس ولا حكومة ولا مؤسسات.. ولكن نستطيع معا كدولة وشعب أن نواجه التحديات».



وأضاف «إن ما رأيته اليوم من مشروعات في قرية الأبعادية يجعلنا نصر على الاستمرار فيما نقوم به الآن حتى يتم الانتهاء من تطوير كل القرى في الريف المصري وليس فقط المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة».



وقال الرئيس السيسي إن التحديات الموجودة في مصر كثيرة، وأنه عندما بدأنا تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» كانت التكلفة التقديرية تتراوح ما بين 200 أو 250 مليار جنيه، ووصلت الآن إلى 350 مليارا في المرحلة الأولى.



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه باستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من «حياة كريمة» ستصل التكلفة إلى أكثر من تريليون جنيه، مؤكدا «أن أننا نستطيع معا أن نفعل كل شيء». وأكد أن ما تم إنجازه في مصر على مدى السنوات الثماني الماضية وحجم العمل الذي تم، كان بفضل المصريين شبابا وشابات وكبار السن.



وقال الرئيس «نحن في مصر نمر بأزمة منذ 3 سنوات، بدأت بجائحة كورونا، وكان لها تأثير كبير على العالم وعلى مصر، ولكننا لم نتوقف أمام تلك الجائحة، وعندما حدثت الأزمة الروسية كان لها تأثير كبير أيضا على مصر والاقتصاد العالمي، وأبطأت من عملنا قليلا، وتسببت في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة».



وقال الرئيس السيسي: «ما أعرفه أن الدول التي حدثت بها مشاكل واقتتال أتى منها إلى مصر الملايين من الأشخاص، يعيشون بيننا، ونحن نمر بظروف صعبة، وكان من الممكن أن نرفض دخولهم، ولكنهم يدرسون في مدارسنا، ويتلقون العلاج في مستشفياتنا، ونحن نتشارك الموجود، الذي ليس بكثير ولكننا نتشارك به معا».



وقال الرئيس السيسي «إن الدولة وضعت سعرا استرشاديا مشجعا للمزارعين لحوالي خمس سلع»، مضيفا «أن المزارعين -ولهم الحق في ذلك- وجدوا أنه تم تقديم سعر أفضل للأرز، فقاموا ببيعه، ولكن الحكومة كانت تأخذ الأرز وتضعه في منظومة التموين، التي تخدم 70 مليون مواطن».



وتابع الرئيس: «أخذنا الأرز من المزارعين بالسعر المشجع الذي أعلنته الدولة، واعتبرت أنه سيشجعهم، ولكن عند وجود فرصة أفضل للمزارعين، باعوه، ولا بأس من ذلك، طالما سيصل للمواطنين في مصر في النهاية، ولكن بسعر أعلى بعدما كان سيباع بسعر مدعم». وأضاف الرئيس «أنا كرجل في القطاع الخاص، اشتريت كيلو أرز مثلا بسعر يصل إلى 17 أو 18 جنيها، لا أبيعه بنفس السعر، ولكن بسعر أعلى، ولكن نحن كدولة عندما نأخذ المحاصيل، مثل القمح، فإن إنتاج القمح في مصر يمكن أن يصل إلى 9 أو 10 ملايين طن»، مشيرا إلى أن الفلاحين في الريف، يحرصون على تخزين القمح في بيوتهم حتى يتم استخدامه في المناسبات المختلفة. وأضاف الرئيس «إن البحيرة هي أكبر محافظة زراعية في مصر»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تقوم ببيع رغيف الخبز بتكلفته الحقيقية التي تبلغ 80 قرشا ولكن تقوم ببيعه بسعر 5 قروش فقط، ولكن التجار يقومون ببيع رغيف الخبز بسعر آخر.