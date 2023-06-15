حوار: ناهد إمام



دعا م.علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ونائب رئيس الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري أسيوط، المصريين المغتربين لتوجيه مدخراتهم للاستثمار في محافظات الصعيد والاستفادة من المزايا المقدمة في الصعيد.



وقال حمزة في لقاء مع «أنباء مصرية»، إن المدن الجديدة التي تمت إقامتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل كلمة السر في تنمية الصعيد، حيث بلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد نحو 14 مدينة جديدة، إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، مما يساعد ذلك في التوسع العمراني والاستثماري.



وأشار إلى أن الصعيد أصبح يحظى بأولوية قصوى من قبل القيادة السياسية، حيث يحظى باهتمام غير مسبوق لم يشهده في تاريخ مصر، ويوجد أكثر من 29 مليون مواطن يقطنون محافظات الصعيد، وأصبح يحظى بنصيب كبير من الاستثمارات في خطط تنمية الدولة لسنوات طويلة مقبلة.



وأضاف علي حمزة قائلا «إن نسبة كبيرة من المصريين بالخارج من قاطني محافظات الصعيد، وعلى ذلك من الضروري العودة والاستفادة من الحوافز الجديدة المشجعة للاستثمار ومنها الأرض المدعمة وبرسوم بسيطة وتوافر الطاقة والقوى العاملة المدربة المنخفضة التكاليف والمرافق الأساسية».



وأشار إلى أن ما يحدث في الصعيد هو إحياء للمناطق الصناعية وجعلها جاذبة، خاصة مع توافر الطرق التي تعد المقوم الأساسي لتنمية الاستثمارات لأن تكلفة النقل كانت كبيرة وتقلل المنافسة خاصة لبعد المسافة، والطرق الجديدة التي أقامتها الدولة والسكك الحديدية وجميعها تشجع على الاستثمار.



وقال إن الصعيد لديه قطاعات كثيرة في الصناعة، ويجب استغلال الأراضي الزراعية بالصعيد كمدخلات للصناعة، موضحا أن من أهم الموارد الخام الطبيعية المتوافرة في الصعيد الحرف اليدوية، وضرورة العمل على إحيائها، وخام الحجر الجيري والحاجة لإعادة تشكيله بطريقة تكنولوجية للتصدير للخارج وتحقيق قيمة مضافة له، إلى جانب مشروعات الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية المتوافرة بالصعيد. وأوضح رئيس لجنة تنمية الصعيد أن محافظة أسيوط وحدها فيها 35 مدينة صناعية تحتاج الى المزيد من الاستثمارات يقام فيها 1500 مشروع باستثمارات قيمتها مليارا جنيه، كما أن باقي محافظات الصعيد في انتظار أبنائها بالخارج للاستثمار وأحداث نهضة صناعية للتنمية وتوفير فرص عمل لأبنائها في الداخل.