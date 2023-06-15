قالت وكالة الإعلام الروسية أمس إن اجتماع ممثلي رباعي تركيا وسورية وروسيا وإيران سيعقد في أستانا عاصمة كازاخستان يوم 21 يونيو.



وعلى هامش اجتماع أستانا ينتظر ان تعقد جولة جديدة من الاجتماعات السورية - التركية في اطار محاولة تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن الاجتماع سيكون على مستوى نواب وزراء خارجية الدول الأربعة. وأضاف بوغدانوف أن «خارطة الطريق» الروسية جاهزة، لمناقشتها مع الشركاء والمضي قدما في هذا المسار.



ووفق تصريحات صحافية نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال بوغدانوف «سيتوجه وفد روسي كبير إلى عاصمة كازاخستان، حيث سيعقد اللقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية للدول الأربع».



وتأتي هذه التصريحات بعد حديث السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف، عن كثير من العمل الشاق ينتظر الملف. وقال السفير الروسي لصحيفة «الوطن» المقربة من السلطة في دمشق قبل ايام: «من الصعب في غضون أسابيع أو أشهر قليلة استعادة ما جرى تدميره لمدة 12 عاما، إذ ينتظرنا الكثير من العمل الشاق في هذا الاتجاه، ويجب الاعتراف صراحة بأن مواقف الطرفين لاتزال بعيدة عن بعضها بعضا».