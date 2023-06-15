بدأت في بروكسل أمس الدورة السابعة لمؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة» ويستمر حتى اليوم، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة قطع مساعداتها الإنسانية عن نحو 2.5 مليون سوري بسبب نقص التمويل على حد قولها.



وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «في العام الثالث عشر منذ بدء الأزمة السورية وتداعياتها المستمرة حتى يومنا هذا، لا ننسى الشعب السوري. إنهم يستحقون أن يعيشوا مرة أخرى في سلام واستقرار. وفي مؤتمر بروكسل السابع، يجب على المجتمع الدولي بأسره تكثيف جهوده للضغط على النظام السوري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والالتزام بحوار يؤدي إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 ويدعم بشكل كامل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن حتى يتم التوصل إلى حل سياسي مستدام وشامل. ويمكن للشعب السوري واللاجئين والدول المضيفة لهم الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي».. وفقا لما نقل عبر الموقع الرسمي لدائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي.



من جهته، قال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش: «لاتزال سورية واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا. وحتى الآن، هناك ما يقرب من 15 مليون ونصف مليون شخص بحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة. وأكثر من نصف المحتاجين من النساء والأطفال وهم كل يوم يواجهون عددا متزايدا من التحديات والأعمال العدائية الجارية ومن بين ذلك نقص حاد في المياه والغذاء وقضايا الوصول والحماية. لقد فر الملايين من البلاد وبدون مساعدتنا الفورية، يواجه الشعب السوري مستقبلا يائسا. وبمناسبة انعقاد مؤتمر بروكسل السابع، أدعو المجتمع الدولي بأسره إلى التعهد بسخاء بتقديم الدعم الإنساني للأشخاص في سورية والمجتمعات المضيفة في المنطقة الذين هم في أمس الحاجة لذلك أكثر من أي وقت مضى».



وأكد مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي أن «قدمنا أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات منذ عام 2011».