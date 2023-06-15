زلزلت المواجهات القتالية عدة مدن في غرب السودان امس في تمدد لنطاق الصراع المستمر منذ شهرين في البلاد بينما تجاوز عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب العنف مليوني شخص.



وطالب والي خميس أبكر ولاية غرب دارفور المجتمع الدولي بالتدخل فيما وصفها بأنها «إبادة جماعية».



وفي مقابلة مع قناة «الحدث» التلفزيونية من الجنينة بدارفور، قال ابكر إن «المواطنين يقتلون بطريقة عشوائية جدا وبكميات كبيرة». وأضاف أنه على الرغم من أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها كانت تستهدف مناطق في الجنينة يعيش فيها أفراد من قبيلة المساليت في بادئ الأمر، فإن هذه الهجمات امتدت الآن إلى المدينة بأكملها.



وأضاف «ما رأينا خروج قوات الشعب المسلحة من ثكناتهم على الأقل للدفاع عن المواطنين».



وحذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس من أن أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى الى «جرائم ضد الإنسانية».



وقال بيرتس في بيان إنه منذ اندلاع المعارك الأخيرة في أبريل الماضي «استمرت الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في التدهور السريع في جميع أنحاء البلاد، لاسيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان».



وأضاف «مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة (غرب دارفور) في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل الماضي والتي اتخذت أبعادا عرقية».



وتحدث عن «نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية والتي يزعم أنها ارتكبت من قبل ميليشيات وبعض الرجال المسلحين الذي يرتدون زي قوات الدعم السريع. هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».



وكان حاكم دارفور مني ميناوي الذي دعا السكان مؤخرا الى حمل السلاح، قد أعلن مطلع يونيو الجاري أن الإقليم بات «منطقة منكوبة».



وتحدث عن «انتهاكات فظيعة» يرتكبها المسلحون في الإقليم، ودان «أعمال النهب والقتل» التي تحصل في مناطق عدة. وقال «نعلن دارفور منطقة منكوبة نطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة».



واعتبر ميناوي عبر تويتر أن «الذي جري ويجري في مدينتي الجنينة وكتم (في ولاية شمال دارفور)، لا يمكن ان يمر من دون تحقيق دولي».



كما سبق لوالي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر أن حذر من أن «الوضع في الولاية حالة كاملة من الانفلات».



من جهته، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته للجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، مذكرا جميع الأطراف بواجبهم في حماية المدنيين.