القاهرة - محمد صلاح



تستعد الفنانة مي سليم لاستئناف تصوير مسلسلها «السجل الأسود» مع خالد سليم وهالة فاخر ومنذر رياحنة ومحمد نجاتي، وإخراج جميل جميل المغازي، حيث توقف العمل قبل شهر رمضان الماضي، وتأجل عرضه بعد تصوير جزء كبير في أحداثه.



إلى ذلك، تعانى مي بشدة أثناء تصويرها المشاهد الأخيرة من فيلمها الجديد «كابتن جاك» بسبب الآلام التي تداهمها منذ تعرضها لحادث سيارة على الطريق الدائري بالقاهرة، ولم تحصل على راحة بعدها مما اضطر مخرج الفيلم للتنسيق مع البطل محمد ثروت المرتبط بتصوير عدة أعمال في وقت واحد ليتم تجميع تصوير مشاهد مي المتبقية في يومين كاملين، كما يتبقى يومان تصوير لمي على الانتهاء من فيلم «التاروت» مع سمية الخشاب ورانيا يوسف ومحمد عز وعبدالعزيز مخيون، والعمل إخراج ابرام نشأت.



من جانب آخر، نفت سليم ابتعادها عن الغناء وتفرغها للتمثيل بدليل أنها طرحت الفترة الماضية أغنيتي «يا بنتي» و«أعلنت الحرب» بعد غياب 4 سنوات كاملة لانشغالها بالتمثيل، كما تعاقدت على المشاركة في عدد من الحفلات الغنائية الفترة المقبلة.