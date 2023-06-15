تصدر اسم الفنانة نانسي عجرم «التريند» خلال الساعات الماضية بعد تواجدها بالأردن لإحياء حفل خيري ضخم بمركز السلطان حسين لمرضى السرطان بالأردن، وهو الحفل الذي ضم كبار الشخصيات وفي مقدمتهم الملكة رانيا.



الى ذلك، وفي مفاجأة صادمة لجمهور نانسي بأبوظبي، نفت إدارة أعمالها أن يكون هناك حفل جديد لها هناك خلال الشهر الجاري، إذ تم الترويج من قبل البعض أن هناك حفلا سيجمعها بـ«سلطان الطرب» جورج وسوف في أبوظبي 16 الجاري، على خشبة مسرح قصر الإمارات، وحذرت إدارة أعمال نانسي، بحسب وسائل إعلام مختلفة، جمهورها من هذا الخبر «المفبرك».