مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم مع منتخب السودان في مباراة دولية ودية ضمن معسكر الازرق الذي يقيمه بالقاهرة والذي سيختتمه الاحد المقبل.



والمباراة هي الثانية للأزرق ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا داي»، حيث تغلب في تجربته الاولى على منتخب زامبيا ٣-٠، ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي بينتو الى استثمار الحالة المعنوية للاعبين بعد الفوز على زامبيا وتحقيق فوز آخر، الأمر الذي قد يسهم كثيرا في تحسين التصنيف الدولي للمنتخب قبل قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية ٢٠٢٧، وهو الهدف الذي وضعته ادارة المنتخب قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.



وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته المعتادة امس الاول عقب المباراة الأولى، حيث استهل التدريبات بمحاضرة فنية أبدى خلالها ابرز الملاحظات، مشيدا بالتزام اللاعبين، ومن المحتمل ان يشهد لقاء اليوم مشاركة الحارس الأساسي سليمان عبدالغفور للوقوف على حالته البدنية مع ختام برنامجه التأهيلي من الإصابة التي لحقت به قبل أسبوعين من ختام دوري زين الممتاز.



ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب القاهرة يوم الاحد المقبل متوجهة الى الهند للمشاركة في دورة جنوب آسيا.



وفي جانب آخر، خسر منتخبنا الأولمبي أمام منتخب أوكرانيا ٢-٠ في مباراة ودية أقيمت ضمن معسكر الازرق في سلوفينيا مساء أول من امس، وجاءت التجربة مفيدة لعناصر الأزرق الواعد، اذ انتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي نجح فيه لاعبونا في مجاراة المنتخب الأوروبي الذي احرز هدفيه في الشوط الثاني.



ومثل المنتخب في المباراة عبدالرحمن كميل وعبدالعزيز ناجي ويوسف الحقان وبدر جمال ومحمد راشد وسلطان الفرج وفهد الفضلي وحمد الطويل وفهد العازمي وابراهيم كميل وعثمان الدوسري.



هذا، وقد استأنف الاولمبي تدريباته امس في إطار برنامجه المعتاد، وسيلتقي أيضا مع منتخب الغابون غدا، ثم مع منتخب إيرلندا الاثنين المقبل.