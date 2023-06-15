هادي العنزي



ضرب فريق كرة السلة بنادي الكويت موعدا مع فريق الرياضي اللبناني «متصدر المجموعة الأولى» في الدور نصف النهائي لبطولة «السوبر ليغ» الآسيوي لمنقطة غرب ووسط قارة آسيا مساء غد الجمعة.



وكان فريق أستانا الكازاخي قد تمكن من إلحاق أول هزيمة بفريق الكويت بعدما حقق فوزا مستحقا 85-72، عليه أول من امس في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ سعيد آل مكتوم في دبي بالإمارات، في ختام مواجهات المجموعة الثانية، ليتأهل الفريق الكازاخي أولا، وينتظر الفائز من مواجهة المنامة البحريني وبيروت اللبناني.



وفي آخر مواجهات المجموعة الثانية، تغلب غورغان الإيراني على شباب أهلي دبي الإماراتي، مستضيف البطولة ٨٥-٧٥، ليحل الفائز بالمركز الثالث، والخاسر رابعا.



وتختتم منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 8 أندية من وسط وغرب القارة الآسيوية مساء السبت المقبل، بإقامة المباراة النهائية، وتنص اللوائح المنظمة على تأهل صاحبي المركز الأول والثاني إلى نهائيات دوري أبطال آسيا التي تقام منافساتها سبتمبر المقبل.



وقد جاءت المواجهة بأفضلية لبطل كازاخستان في أغلب مراحلها، بعدما تميز أستانا دفاعا وهجوما، ومنع لاعبي الكويت من بسط أسلوبهم، كما تفوق في العديد من الكرات المرتدة أمام «سلة» الكويت، ما زاد من صعوبة مهمة الكويت بالعودة للمباراة، وتألق في صفوفه ديمتري غافريلوف الذي سجل ١٩ نقطة، وحاز لقب أفضل لاعب في المباراة، وكذلك زميله الأميركي كارفيل أندرسون بعدما تألق في تسجيل «الثلاثيات» مسجلا ٢٤ نقطة.



وعلى الجهة الأخرى، لم يكن لاعبو الكويت في أفضل حالاتهم، وخاصة الهاييتي كادي لالان (14 نقطة)، والأميركي ماركوس هانت (16 نقطة)، فيما لم يأخذ الأسترالي ثون ميكر فرصته كاملة في المباراة.