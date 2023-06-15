حصلت القناة الرياضية في تلفزيون الكويت على حقوق نقل ما تبقى من بطولات كرة القدم الأرجنتينية لهذا الموسم بشكل حصري في الشرق الأوسط بعدد 180 مباراة تنقل على الهواء مباشرة.



وقال مدير القناة الرياضية بالتكليف حمد الديحاني في تصريح إن حقوق نقل الدوري الأرجنتيني يعد قفزة نوعية للقناة نظرا لأهمية هذا الدوري الذي يشهد تنافسا كبيرا ويضم كوكبة من المواهب في كرة القدم.



وأضاف الديحاني أنه سيتم وضع خطة متكاملة لتغطية البطولات في ستديوهات تحليلية وإعداد التقارير حولها، مشيرا إلى أنه سيتم طرح تسويق لهذه التغطية مع الشركات المحلية للإعلان.