أعلنت جوائز غرامي للصناعة الموسيقية الأميركية، أنها ستخصص إحدى مكافآتها في دورتها المقبلة لأفضل أداء في الموسيقى الأفريقية، في مبادرة جديدة تظهر سعيها إلى إظهار التنوع وتكريس مكانة هذا النوع، بعد اتهامات كثيرة بالعنصرية طالتها.



وأوضحت «ريكوردينغ أكاديمي» التي تضم المتخصصين في قطاع الصناعة الموسيقية في بيان، أن أساليب موسيقية عدة تقع في خانة هذه الجائزة الجديدة، بينها موسيقى أفرو بيت وأفرو فيوجن وكواسا كواسا وندومبولو من جمهورية الكونغو الديموقراطية وغانا دريل وأفهيب هوب الجنوب أفريقية. وأضافت الجهة المنظمة لجوائز غرامي، أن الفئة الجديدة ستكافئ «التسجيلات التي تستخدم التعبيرات المحلية المميزة للقارة الأفريقية».