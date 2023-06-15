يحال الصاروخ الأوروبي الشهير «أريان 5» إلى التقاعد بعد 27 عاما في الخدمة، ويأتي خروجه منها في مرحلة يعاني فيها قطاع الفضاء في أوروبا فراغا، إذ باتت القارة شبه محرومة من بلوغ الفضاء بإمكاناتها الخاصة المستقلة في انتظار بدء العمل بصاروخ «أريان 6»، بينما تحتدم المنافسة عالميا في هذا المجال.



وسينقل صاروخ «أريان 5» في مهمة فضائية هي الـ117 والأخيرة له ومرتقبة الجمعة من كورو في غويانا الفرنسية، قمرا اصطناعيا فرنسيا للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمرا اصطناعيا ألمانيا تجريبيا. وقالت مديرة مركز غويانا الفضائي ماري آن كلير، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن عملية الإطلاق الأخيرة للصاروخ «مصحوبة بعواطف» لفرق المركز الذي عمل صاروخه لثلاثة عقود. فخلال عبور القاعدة الفضائية الأوروبية الضخمة، تأثر زملاؤها أمام المبنى المخصص لـ«أريان 5» الذي كان فارغا.