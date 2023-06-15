الدوحة - فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة أن الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة يقترب من رئاسة نادي الريان القطري، بدلا من الشيخ علي بن سعود بن أحمد، حيث سيكون الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.



يأتي ذلك وفقا لمصادر «الأنباء» بأن هناك تغييرات عديدة على المستوى الإداري بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه الفريق الكروي في الموسم المنصرم ونجاته من الهبوط إلى الدرجة الثانية في الرمق الأخيرة من الدوري القطري. وأكدت المصادر أن الريان تعاقد رسميا لمدة موسمين مع المدرب البرتغالي السابق لنادي شباب الأهلي دبي ليوناردو جارديم، والذي قاد فريقه لتحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، ليتولى تدريب الفريق خلفا للتشيلي نيكولاس كوردوفا.



إلى ذلك، يخوض منتخب قطر الأول مباراته الودية الثانية أمام نظيره الجامايكي اليوم، على هامش معسكره الحالي في العاصمة النمساوية فيينا استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل.



وعلى صعيد آخر، أشاد الاتحاد الدولي لكرة السلة بالمرافق والمنشآت الرياضية التي تتمتع بها قطر، والتي تجعلها قادرة على تنظيم كأس العالم لكرة السلة 2027 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بالدوحة على هامش زيارة وفد الاتحاد الدولي التفقدية لدولة قطر، وحضره كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هاماني نيانغ، ورئيس الاتحاد القطري محمد بن سعد المغيصيب، والأمين العام للاتحاد الدولي أندرياس زاغليس، ومدير إدارة الإستراتيجية والمشاريع في اللجنة الأولمبية القطرية فهد جمعة.



وكشف المغيصيب عن الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم وتم تحديدها من الآن، وهي صالة لوسيل متعددة الاستخدامات والتي تحتضن 14 ألف مشجع، وأيضا صالة الدحيل الرياضية، التي استضافت مونديال اليد 2015، بالإضافة إلى صالة علي بن حمد العطية، بجانب أكاديمية أسباير زون، على أن تكون صالات التدريب المخصصة للمنتخبات المشاركة في الحدث بشكل مبدئي، هي الصالات الملحقة بالملاعب في الأندية القطرية، وجامعة قطر.



وأوضح أن الاتحاد القطري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، سيقوم بالترويج لكأس العالم 2027، من خلال إقامة مباريات استعراضية مع نجوم الدوري الأميركي لكرة السلة NBA، وإقامة فعاليات رياضية وبطولات لكرة السلة 3×3، سواء في قطر أو خارجها من أجل إلقاء الضوء على اللعبة قبل أربع سنوات من البطولة المرتقبة.